12.02.2021 - 20:19 |
AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?
AUZEF sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Zaman iyice daralmış durumda ve öğrenciler bi en evvel sonuçlara kavuşmak istiyor. Dillerden düşmeyen soru ise "AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?" şeklinde...
AUZEF sınavları 7 Şubat'ta sona erdi. Aradan 5 gün geçerken herkesin gözü kulağı sonuçlarda... Her bir aday "AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama gelmiş değil. Bir önceki sınav 10 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar 16 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bütünleme sınavının sonuçlarının 13 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.