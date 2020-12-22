AVM perakende cirosu %19 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ekim ayında İstanbul’da 1.661 TL, Anadolu’da 1.111 TL olarak gerçekleşti. Ekim döneminde ziyaret sayısı endeksi ise bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 16.4’lük artış kaydetti.