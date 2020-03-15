‘AVM’ler 12:00-20:00 arasında çalışsın’

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) dün düzenlenen çalıştayında, koronavirüse ilişkin tavsiye edilen önlemler ele alındı. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, “AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Oyun alanı kapalı

Kamu otoritelerinin uyarı ve önlemlerini desteklediklerini belirten Altaş, AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için imkanları seferber ettiklerini söyledi. Altaş, “Alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındı. Bilgilendirici videolar AVM’lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacak. AVM’lere girişler daha kontrollü olacak. Kiracılarımızın da aynı önlemleri ziyaretçilerimize temas ettiği tüm noktalarda uygulanması konusunda takipçi olacağız. AVM’lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.