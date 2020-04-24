BİST98.1710EURO7,520,46USD6,980,55ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘AVM’ler temmuza kadar kira almasın’
    ABONE OL
    24.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘AVM’ler temmuza kadar kira almasın’

    ‘AVM’ler temmuza kadar kira almasın’

    Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serhan Tınastepe, alışveriş merkezlerinin mağazalarını kapalı tuttukları dönemi birlikte atlatmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Mağazalarımızı açmaya başladığımızda müşteri trafiklerimiz ve işlerimiz hemen eski haline dönmeyecek. Geçen yılın hacimlerini yakalamamız ise uzun bir süre alacak. Bu süreçte mağazalarımızda ciro bazlı kira uygulamasına geçilmesi hem alışveriş merkezi yatırımcısı hem de perakendeci için hayati önem taşımaktadır. Bu geçiş döneminde ve sonrasında yeni normlarımızı birlikte belirlemek ve hayatımızı buna göre şekillendirmemiz şart görünüyor. Bu çerçevede, mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi yönünde talebimiz var. Fesih konusunda ise 3 ay önceden bildirmek şartıyla çıkış hakkı verilmesini istiyoruz.”

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı’na evlerden zor sorular

    Sağlık Bakanlığı’na evlerden zor sorular

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Ramazan öncesi 81 ilde denetim

    Ramazan öncesi 81 ilde denetim

    Sıradaki Haber