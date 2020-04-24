‘AVM’ler temmuza kadar kira almasın’

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serhan Tınastepe, alışveriş merkezlerinin mağazalarını kapalı tuttukları dönemi birlikte atlatmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Mağazalarımızı açmaya başladığımızda müşteri trafiklerimiz ve işlerimiz hemen eski haline dönmeyecek. Geçen yılın hacimlerini yakalamamız ise uzun bir süre alacak. Bu süreçte mağazalarımızda ciro bazlı kira uygulamasına geçilmesi hem alışveriş merkezi yatırımcısı hem de perakendeci için hayati önem taşımaktadır. Bu geçiş döneminde ve sonrasında yeni normlarımızı birlikte belirlemek ve hayatımızı buna göre şekillendirmemiz şart görünüyor. Bu çerçevede, mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi yönünde talebimiz var. Fesih konusunda ise 3 ay önceden bildirmek şartıyla çıkış hakkı verilmesini istiyoruz.”