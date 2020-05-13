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    13.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    AVM’lere korona genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma usullerini 11 Mayıs’ta 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle belirledi.

    AVM’lere korona genelgesi

    AVM’ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. AVM’lere girişlerde vatandaşların ve çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM’yi terk etmeleri esas olacak. Müşteriler, AVM’de en fazla 3 saat kalabilecek. AVM içindeki lokanta ve restoranlar ‘al götür’ veya ‘paket’ servis şeklinde hizmet verebilecek.

    Genelgeye göre alınacak tedbirler özetle şöyle:

    Maske kuralına uymayanlar içeri alınmayacak.

    Güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük, siperlik kullanacak.

    Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktasında 1 metre ara verilecek.

    AVM’lerdeki oyun alan, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, saunalar faaliyet gösteremeyecek.                            

    Asansörleri sadece özel gereksinimi olan bireyler kullanılabilecek.

    Oto yıkama ve vale hizmeti verilmeyecek, mescitler belirlenecek takvime kadar kullanılmayacak.

     İşyerlerinde 8 metrekareye bir müşteri kabul edilecek.

    Yüzeyler üç saatte bir temizlenecek.

    Tuvaletlerde el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak, sabun üniteleri fotoselli olacak.

    Müşterilerin temas ettiği tezgah ve ödeme terminali her müşteriden sonra dezenfekte edilecek.

    ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizlenecek.

    Havalandırma dış ortam havası ile sağlanacak.

    Deneme kabini en fazla 10 dakika kullanabilecek.

    Deneme amaçlı ürünlerin kullanılmasına izin verilmeyecek.

     

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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