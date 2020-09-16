BİST1.1150.30EURO8.890.17USD7.48-0.01ALTIN473.540.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor
    ABONE OL
    16.09.2020 - 12:17 | | AA

    Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor

    Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan avokado üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

    Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor

     

    İlçedeki Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük mahallelerinde alternatif olarak üretimi yapılan avokadoda hasat devam ediyor. Temmuzda başlayan ve nisana kadar devam edecek hasat, şu ana kadar verimli geçerken talebin fazla ve ürünün kilogramının 15 lira olması üreticileri sevindirdi.

    Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede üretimi yapılan avokadonun son yıllarda rağbet görmeye başladığını söyledi.

    Ürünün yurt dışından da talep gördüğünü dile getiren Şahin, "İlçe genelinde 700 dekar alandan 2 bin tona yakın ürün yetiştiriyoruz. Aşırı bir talep söz konusu. Zengin vitamini var. Bu ürünü çiftçilerimiz dalında 15 liradan satıyor ve bu satıştan dolayı çiftçilerimizin yüzü güldü." diye konuştu.

    Üretici Muhittin Aslan ise bir arkadaşının tavsiyesiyle avokado üretimine başladığını dile getirdi. Talebin iyi olmasından dolayı üretim alanını 20 dönüme çıkarttığını vurgulayan Aslan, ürününü 15'e yakın ülkeye ihraç ettiğini aktardı.

    "Toplandığı gün ihracata gönderme şansına sahibiz"

    Aslan, şu anki fiyatların kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, "Ürünü topladığı gün ihracata gönderme şansına sahibiz. Ürünümüz taze olduğu için öncelikli olarak tercih ediliyor ve bu nedenle de talep patlaması yaşıyoruz. Buna dayalı olarak ihracatımız her geçen gün daha da artıyor." ifadesini kullandı.

    Rezalet anı kamerada! Tacizi kaydettiBeyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı!

    Şampuan kutusu parçalarıyla 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı!

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    'Tokat attı' diyerek şikayetçi olduğu eşinin tahliyesini istedi

    'Tokat attı' diyerek şikayetçi olduğu eşinin tahliyesini istedi

    Sıradaki Haber