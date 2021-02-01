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01.02.2021 - 10:37 | | AA

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı

Avrasya Tüneli'nin resmi web sitesinde yer alan güncel geçiş ücretleri tarifesine göre, bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlendi.

Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, Avrasya Tüneli'nden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.

Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.
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