Avrasya Tüneli geçişlerine zam

Doğal gaza yüzde 1

2020 yılında Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 TL olarak uygulanıyordu.

Öte yandan doğal gaza şubat ayında geçerli olacak yüzde 1 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.