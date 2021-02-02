02.02.2021 - 07:00 |
Avrasya Tüneli geçişlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Şubat 2021 itibarıyla zam geldi. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL’ye, minibüsler için 69 TL’ye çıktı. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahil olurken, Avrasya Tüneli’nden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.
Doğal gaza yüzde 1
2020 yılında Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 TL olarak uygulanıyordu.
Öte yandan doğal gaza şubat ayında geçerli olacak yüzde 1 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.