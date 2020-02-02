Avrasya Tüneli’nin tek geçiş ücreti ‘36.40 TL’ye yükseldi

Böylece Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri yüzde 56 artırılmış oldu. Daha önce Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL olarak uygulanıyordu.