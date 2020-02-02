02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Avrasya Tüneli’nin tek geçiş ücreti ‘36.40 TL’ye yükseldi
Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri 1 Şubat 2020’den geçerli olmak üzere otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 TL olarak belirlendi. Avrasya Tüneli’nin internet sitesinden yapılan duyuruda fiyatlara yüzde 8 KDV’nin dahil olduğu ve tünelden yalnız birinci ve ikinci sınıf araçların geçebildiği belirtildi.
Böylece Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri yüzde 56 artırılmış oldu. Daha önce Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL olarak uygulanıyordu.