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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrasya Tüneli’nin tek geçiş ücreti ‘36.40 TL’ye yükseldi
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    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Avrasya Tüneli’nin tek geçiş ücreti ‘36.40 TL’ye yükseldi

    Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri 1 Şubat 2020’den geçerli olmak üzere otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 TL olarak belirlendi. Avrasya Tüneli’nin internet sitesinden yapılan duyuruda fiyatlara yüzde 8 KDV’nin dahil olduğu ve tünelden yalnız birinci ve ikinci sınıf araçların geçebildiği belirtildi.

    Avrasya Tüneli’nin tek geçiş ücreti ‘36.40 TL’ye yükseldi

    Böylece Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri yüzde 56 artırılmış oldu. Daha önce Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL olarak uygulanıyordu.

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