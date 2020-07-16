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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti
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    16.07.2020 - 12:39 | | AA

    Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti

    Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında kişisel verilerin aktarılmasını düzenleyen anlaşmayı yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle iptal etti.

    Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, sosyal medya platformu Facebook'a karşı açılan davayı karara bağladı.

    Mahkeme, kişisel verilere ilişkin AB-ABD Veri Koruma Kalkanı anlaşması tarafından sağlanan önlemlerin yeterli olmadığına hükmetti.

    Kararda, "Avrupa Adalet Divanı, AB-ABD Veri Koruma Kalkanı tarafından sağlanan korumanın yeterliliğine ilişkin kararı iptal ediyor." ifadesi kullanıldı.

    Mahkeme, kişisel verilerin üçüncü ülkelerde kurulan işlemelere aktarılmasına yönelik AB Komisyonu standart sözleşme hükümlerinin ise geçerli olduğunu bildirdi.

    Söz konusu hukuki süreç, Facebook'un veri sözleşmelerinde yer alan hükümlerin Avrupalıları ABD'deki gözetim ve takipten yeterince korumadığından şikayetçi olan bir Avusturyalı tarafından başlatılmıştı.

    AB ve ABD arasında 2016 yılında kişisel verileri korumaya yönelik Gizlilik Kalkanı anlaşması yapılmıştı.

    ABD yasalarına göre, şirketler topladıkları kişisel verileri gözetim için ABD resmi kurumlarına verebiliyor.

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