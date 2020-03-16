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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    16.03.2020 - 20:28 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 4,86 değer kaybederek 284,63 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,01 azalarak 5.151,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,31 düşerek 8.742,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,75 değer kaybıyla 3.881,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,1 gerileyerek 14.980,34 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,48'lik artışla 1,116 seviyesinde bulunuyor.

    Prof. Dr. Kara'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalarBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Kara yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2, 3 haftayı biraz kontrollü geçirebilirsek ülkedeki yayılmayı durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.
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