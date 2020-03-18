18.03.2020 - 20:23 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 3,92 değer kaybederek 279,66 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,05 azalarak 5.080,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,56 düşerek 8.441,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,94 değer kaybıyla 3.754,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 15.120,48 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 1,64'lük düşüşle 1,081 seviyesinde bulunuyor.
Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.