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    24.04.2020 - 19:40 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,1 değer kaybederek 329,59 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 azalarak 5.752,23 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,69 düşerek 10.336,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 4.393,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 gerileyerek 16.858,89 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,079 seviyesinde bulunuyor.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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