21.05.2020 - 19:53 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kaybederek 340,26 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 azalarak 6.015,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşerek 11.065,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 değer kaybıyla 4.445,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 gerileyerek 17.087,06 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,21'lik düşüşle 1,095 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.