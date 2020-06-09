BİST109.237-0.37EURO7.720.71USD6.800.22ALTIN375.321.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    ABONE OL
    09.06.2020 - 19:56 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,22 değer kaybederek 369,54 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,11 azalarak 6.335,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,57 düşerek 12.617,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kaybıyla 5.095,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,49 gerileyerek 19.930,2 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,5'lik artışla 1,135 seviyesinde bulunuyor.

    Polis memuru otomobilinde ölü bulunduUşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken (44), otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polis memurunun şehit olduğu kavgada gözaltına alınan şüpheli corona virüs çıktı

    Polis memurunun şehit olduğu kavgada gözaltına alınan şüpheli corona virüs çıktı

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddia edilmişti... Valilik'ten açıklama geldi

    Bodrum'a 10 günde 500 bin araç girdiği iddia edilmişti... Valilik'ten açıklama geldi

    Sıradaki Haber