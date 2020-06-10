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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    10.06.2020 - 19:31 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 değer kaybederek 368,15 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 6.329,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 12.530,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 5.053,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,86 gerileyerek 19.758,01 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 1,135 seviyesinde bulunuyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı.
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