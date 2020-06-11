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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    11.06.2020 - 20:13 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 4,1 değer kaybederek 353,07 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 azalarak 6.076,7 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,47 düşerek 11.970,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 değer kaybıyla 4.815,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 4,81 gerileyerek 18.806,86 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,137 seviyesinde bulunuyor.

    Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardıAdana'na bir evde zorla tutulup, darp edilen ve kolundan bıçaklandığını iddia eden Semiha N. (28), polis tarafından kurtarıldı.
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