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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    24.07.2020 - 19:44 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,7 değer kaybederek 367,29 puana geriledi.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 azalarak 6.123,82 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,02 düşerek 12.838,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybıyla 4.956,43 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,85 gerileyerek 20.075,27 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,31'lik artışla 1,163 seviyesinde bulunuyor.

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