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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    18.08.2020 - 19:34 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 azalarak 367,18 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.938,06 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,30 düşüşle 12,881,76 seviyesinden kapandı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,83’lük düşüşle 6.076,32 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,52 değer kaybederek 19.845,61 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,54’lük yükselerek 1,193 seviyelerinde işlem gördü.

    Bakan Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyorHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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