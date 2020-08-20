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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    20.08.2020 - 19:23 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in tutanaklarında Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere dikkat çekilmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 azalarak 365,81 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 azalarak 4.911,24 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,14 düşüşle 12,830,00 seviyesinden kapandı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,61’lik düşüşle 6.013,34 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,44 değer kaybederek 19.766,96 puana geriledi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.06 itibarıyla yüzde 0,003’lük yükselerek 1,186 seviyelerinde işlem gördü.

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