31.08.2020 - 19:48 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 değer kaybederek 366,51 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 azalarak 5.963,57 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 12.945,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybıyla 4.947,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 gerileyerek 19.633,69 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,36'lık artışla 1,195 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 31 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.