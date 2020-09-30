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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    30.09.2020 - 20:40 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de seçimlere ilişkin siyasi belirsizliğe ve Kovid-19 salgını krizinde yatırım ortamına yönelik endişelerinin artmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kaybederek 361,09 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 azalarak 5.866,1 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 kayıpla 12.760,73 puana düştü.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 4.803,44 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 19.015,18 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,21 azalarak 1,172 seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, ABD'de Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın tartışmasının yatırımcı hassasiyeti üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, yatırımcıların Kovid-19 salgını krizinde yatırım ortamına ilişkin endişelerinin arttığını belirtti.

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