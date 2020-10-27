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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    27.10.2020 - 20:40 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 değer kaybederek, 352,58 puana geriledi.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 azalarak 5.728,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 düşerek 12.063,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,77 değer kaybıyla 4.730,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,53 gerileyerek 18.654,95 puana indi.

    Avro/dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla 1,183 seviyesinde bulunuyor.

    Acılı baba olanlara inanmak istemiyorErmenistan'ın misket bomba saldırısında can veren Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov, henüz 7 yaşında olan en büyük kızını yarın toprağa vereceğine inanmak istemediğini söyledi.
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