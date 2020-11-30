Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 azalarak 389,36 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 azalışla 5.518,55 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 13.291,16 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,59 azalarak 6.266,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 22.060,98 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,14 azalarak 1,195 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki negatif seyirde son dönemde yaşanan rallinin ardından bugün etkisini artıran kar satışları etkili oldu.

Bu arada, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv verilerine göre, Stoxx Europe 600 bugün yaklaşık yüzde 1 gerilemesine rağmen, kasımın tamamında Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberler, ABD tarafında seçim sonuçları ve Asya’da toparlanma emarelerinin etkisiyle yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Bu da kayıtların tutulduğu 1986’dan beri en yüksek aylık getiri olarak kaydedildi. Kasımda hava yolu şirketlerinin hisselerinin yüzde 45’ten fazla değer kazanması dikkati çekti.

Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haber akışı devam ederken, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan, geliştirdikleri aşının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını açıkladı.