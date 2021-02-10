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10.02.2021 - 20:54 | | AA

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 409,47 puana geriledi.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 6.524,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 düşerek 13.932,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 5.670,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 23.264,68 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.23 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 1,213 seviyesinde işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, Avrupa piyasalarının odağında yer alırken; Almanya'daki önlemlerin 14 Mart'a kadar uzatılabileceğine ilişkin haberler endişeleri artırdı.

Şirketlerin dördüncü çeyrek finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Avrupa'da bilançoları açıklanan şirketlerden Danimarka merkezli deniz taşımacılığı firması Maersk'in hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybederken, Air Liquide'in hisseleri yüzde 2'nin, Heineken'in yüzde 4'ün ve Equinor'un yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Şubat 2020 )Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Vaka sayısı kritik seviyede devam ediyor.
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