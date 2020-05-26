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26.05.2020 - 10:14 | | AA

Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik devam eden beklentilere paralel güne güçlü yükselişle başladı.

Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 349 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 11.483 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 yükselerek 6.108 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 6.948 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 artarak 4.597 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 17.792 puan oldu. Avro/dolar paritesi 1,0937 ve sterlin/dolar paritesi 1,2264 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere rağmen, küresel ekonomilerin yeniden açılacağına dair güçlenen beklentiler ve Çin hükümeti tarafından Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili düzenlemenin "bir devlet iki sistem" şeklindeki yapıyı koruyacağı ve yargı bağımsızlığının devam edeceğine yönelik garanti verici olmasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısının azalmasının da artan risk iştahında etkili olduğuna dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19'a ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi. Analistler, bugün Avrupa'da veri takviminin sakin olduğunu, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdiAvcılar’da bir kişi, yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle başlatılan sosyal yardım hattını arayarak başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonrası başvuru sahibinin 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı.
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