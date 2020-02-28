BİST105.994-4,01EURO6,840,34USD6,220,39ALTIN318,28-2,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
    ABONE OL
    28.02.2020 - 12:14 | | AA

    Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

    Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe negatif başladı.

    Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

     

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,79 değer kaybıyla 378,57 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,19 azalışla 11.972,85 puanda seyrediyor.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,44 düşüşle 6.630,53 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,84 kayıpla 8.730,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,82 azalışla 5.340,66 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,45 gerileyerek 22.241,72 puan oldu.

    Avro/dolar paritesi 1,1022, sterlin/dolar paritesi ise 1,2870 seviyelerinden işlem görüyor.

    ANALİSTLER NE DEDİ?

    Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da da hızla artması ve salgının ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesiyle piyasalarda güçlü satışların devam ettiğini belirtti. Kovid-19 vakaları dün itibarıyla Kuzey İrlanda, Norveç ve Danimarka'da da görüldü.

    Salgından etkilenen kişi sayısının ve can kaybının arttığına işaret eden analistler, dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının 83 bini, can kaybının ise 2 bin 800'ü geçtiğini anımsattı.

    Analistler, bugün Avro Bölgesinde şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.

    Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

    Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber