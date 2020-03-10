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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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    10.03.2020 - 21:16 | | AA

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

    Avrupa borsaları, güne alıcılı başlamasına rağmen Asya dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'dan gelen haberlerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

     

    Avrupa borsaları, dün hızla düşen petrol fiyatlarındaki toparlanma eğilimi ve ekonomi yönetimlerinin destek mesajlarının ardından güne alıcılı başladı fakat 60,5 milyon nüfuslu İtalya'da Avrupa tarihinin en geniş çaplı karantina uygulamasının başlaması ve ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının yükseldiği yönündeki haberler, yatırımcıların endişelerini artırdı.

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,14 azalışla 335,64 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 azalarak 4.636,61 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,9'luk düşüşle 5.960,23 seviyesinde tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,28 azalışla 17.870,18 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 10.475,49 puandan kapandı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 1,12 azalışla 1,132 seviyelerinde işlem gördü.

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