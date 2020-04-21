21.04.2020 - 19:22 | | AA
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki oynaklığın ve koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,39 azalarak 324,31 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,77 azalarak 4.357,46 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,99 düşüşle 10,249,84 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,96’lık düşüşle 5.641,03 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,59 değer kaybederek 16.450,85 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,083’lük düşüşle 1,085 seviyelerinde işlem gördü.
Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.