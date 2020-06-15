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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı
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    15.06.2020 - 22:21 | | AA

    Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı

    Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 azalarak 353,09 puana indi.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 4.815,72 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 11.911,35 seviyesinden kapandı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,66’lık düşüşle 6.064,70 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kazanarak 18.969,29 puana yükseldi.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 21.32 itibarıyla yüzde 0,54’lük yükselişle 1,132 seviyelerinden işlem gördü.

    Antalya'nın halı ve kilim tarlalarıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde, el dokuması binlerce halı, kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı. Halı ve kilimlerle rengarenk bir hale dönüşen tarlalar görsel bir şölen oluşturdu.
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