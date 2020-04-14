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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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    14.04.2020 - 20:46 | | AA

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

     

    Borsalar, özellikle İtalya, İspanya ve Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin tartışmaların etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 artarak 333,91 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 artarak 4.523,91 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 değer kazanarak 10,696,56 puana yükseldi.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 17.558,43 puan gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88’lik azalışla 5.791,31 seviyesinden tamamlandı.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,46’lık artışla 1,096 seviyelerinde işlem gördü.

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