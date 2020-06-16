BİST110.9401.26EURO7.72-0.10USD6.840.28ALTIN380.460.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    ABONE OL
    16.06.2020 - 19:37 | | AA

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

     

    Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in şirket tahvili alımına başlama kararının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,90 yükselerek 363,33 puandan kapandı

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84 artarak 4.952,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,46 değer kazanarak 19.625,63 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,39 yükselişle 12.315,66 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,94’lük artışla 6.242,79 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,006’lük düşüşle 1,126 seviyelerinde işlem gördü.

    Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandıDenizli'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve evin yatak odasında dolap içinde gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dolabın içine gizli bölme yapmış! FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Dolabın içine gizli bölme yapmış! FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 6 astsubay gözaltına alındı

    Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 6 astsubay gözaltına alındı

    Sıradaki Haber