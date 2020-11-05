05.11.2020 - 20:39 | | AA
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, ABD’deki başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 yükselerek 367,12 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 artarak 4.983,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,93 değer kazanarak 19.731,38 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,98 yükselişle 12.568,09 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 5.902,62 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.10 itibarıyla yüzde 0,72’lik yükselişle 1,181 seviyelerinde işlem gördü.
İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.