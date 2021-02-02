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02.02.2021 - 20:53 | | AA

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç üreticisi şirketlerle yeni tip koronavirüs (covid-19) aşı tedarikinde son dönemde yaşadığı sorunların aşılmasına ilişkin pozitif beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

 

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,29 artışla 405,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artarak 6.516,65 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 13.835,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86’lık artışla 5.563,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11’lik yükselişle 22.066,87 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,34’lük düşüşle 1,202 seviyelerinden işlem gördü.

Seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldiBursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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