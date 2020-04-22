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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
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    22.04.2020 - 19:42 | | AA

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

    Avrupa borsaları günü, petrol fiyatlarındaki toparlanma işaretlerinin etkisiyle yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,80 yükselerek 330,14 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 artışla 4.411,80 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,91 değer kazanarak 16.765,28 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,61 kazançla 10.415,03 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,30'luk artışla 5.770,63 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,332'lik düşüşle 1,082 seviyelerinde işlem gördü.

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