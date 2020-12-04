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04.12.2020 - 21:27 | | AA

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD’deki yeni ekonomik teşvik paketi ve Brexit’te son dakika bir ticaret anlaşmasına yönelik beklentilerinin artmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

 

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,59 yükselerek 394,04 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 artarak 5.609,15 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak 22.178,8 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,35 yükselişle 13.298,96 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92’lik artışla 6.550,23 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,03’lük artışla 1,214 seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan, ABD’de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketi ve Brexit görüşmelerinde Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin haber akışı da piyasaların odağındaki yerini koruyor. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell dün konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca McConnell, dün yaptığı bir açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini ifade etti.

Bu arada İngiltere ve AB arasında yapılan Londra’daki görüşmeler, pazartesi gününden beri devam ediyor. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen yatırımcılar İngiltere ve AB arasında son dakika bir ticaret anlaşması bekliyor.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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