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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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    20.07.2020 - 19:58 | | AA

    Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 375,51 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 artarak 13.046,92 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 20.621,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 5.093,18 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,46 azalarak 6.261,52 puana geriledi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.

    Irak'ın kuzeyine hava harekatıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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