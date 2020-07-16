BİST118.8080.91EURO7.830.16USD6.850.06ALTIN398.45-0.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı
    ABONE OL
    16.07.2020 - 19:34 | | AA

    Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak 372,13 puana indi.

    Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 6.250,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 düşerek 12.874,97 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 5.085,28 puana geriledi.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,37 kazançla 20.356,09 puana yükseldi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,143 seviyelerinde bulunuyor.

    Van'da düşen uçaktan geriye parçalar kaldıVan'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarpan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağından geriye parçalar kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 LGS taban puanları, tüm illerin yüzdelik dilimleri! - MEB LGS tercih kılavuzu kontenjanlar sayfası

    2020 LGS taban puanları, tüm illerin yüzdelik dilimleri! - MEB LGS tercih kılavuzu kontenjanlar sayfası

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Kastamonu'yu sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

    Kastamonu'yu sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

    Sıradaki Haber