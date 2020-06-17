BİST110.9400.00EURO7.69-0.24USD6.850.18ALTIN380.14-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı
    ABONE OL
    17.06.2020 - 19:26 | | AA

    Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı

    Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı

     

    Avrupa borsaları, ekonomilerin karantinadan çıkış yönündeki adımların yatırımcı algısı üzerindeki oluşturduğu olumlu etkiyle İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 yükselerek 366,02 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artarak 4.995,97 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 12.382,14 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17’lik artışla 6.253,25 seviyesinden kapandı.

    Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybederek 19.585,89 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.12 itibarıyla yüzde 0,004'lük düşüşle 1,122 seviyelerinde işlem gördü.

    Karabük'te sağanak yağmur yolları göle çevirdiKarabük'te, akşam saatlerinde etkili olan yağış yolları göle çevirdi, Sürücüler göle dönen caddelerde zor anlar yaşadı,
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    17 Haziran Sayısal Loto canlı çekilişi saat kaçta ne zaman? - 1332. hafta Sayısal Loto sonuçları yayınlanıyor

    17 Haziran Sayısal Loto canlı çekilişi saat kaçta ne zaman? - 1332. hafta Sayısal Loto sonuçları yayınlanıyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    17 Haziran Şans Topu canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 992. hafta Şans Topu sonuçları açıklanıyor

    17 Haziran Şans Topu canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 992. hafta Şans Topu sonuçları açıklanıyor

    Sıradaki Haber