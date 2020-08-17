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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
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    17.08.2020 - 19:48 | | AA

    Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı. Avrupa'da pay piyasaları ABD ve Çin arasında yeniden başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle günü İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 yükselerek 369,26 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.971,94 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,15 yükselişle 12.920,66 seviyesinden tamamladı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61’lik artışla 6.127,44 seviyesinden kapandı.

    Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybederek 19.950,32 puana geriledi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,14’lük yükselişle 1,186 seviyelerinde işlem gördü.

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