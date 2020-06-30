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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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    30.06.2020 - 19:28 | | AA

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kazanarak 360,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artarak, 12.310,93 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.169,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 4.935,99 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek, 19.375,52 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,125 seviyesinde bulunuyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (30 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Son 24 saatte 1302 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111 oldu.
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