BİST1.087-3.53EURO8.18-0.10USD6.93-0.28ALTIN445.890.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
    ABONE OL
    04.08.2020 - 19:36 | | AA

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 363,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 12.600,87 puana indi.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 6.036 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.889,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 yükselerek 19.613,95 puana çıktı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,177 seviyesinde bulunuyor.

    Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiLübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto çekiliş sonuçları için büyük heyecan! Canlı yayınlanacak...

    Süper Loto çekiliş sonuçları için büyük heyecan! Canlı yayınlanacak...

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    Süper Loto çekilişine geri sayılıyor! İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

    Süper Loto çekilişine geri sayılıyor! İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

    Sıradaki Haber