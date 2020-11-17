Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalışla 388,82 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 5.483 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederek 6.365,33 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 artarak 21.435,11 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 13.133,47 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,07’lik artışla 1,186 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, borsalarda izlenen karışık seyirde Kovid-19 vaka sayıları artışının ve yakın gelecekte ekonomik toparlanmanın görünümüne ilişkin haberlerin etkili olduğunu kaydetti.

Analistler, dün Avrupa endekslerinin Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladıklarını, yatırımcıların salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik toparlanmayı daha da uzatabileceği endişesiyle risk iştahının azaldığını dile getirdi.

Kovid-19 vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 11,5 milyona ulaştı., Avrupa’da vaka sayılarındaki hızlı artış salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasını gündeme getirirken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırdı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Analistler, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüketici harcamalarının artan Kovid-19 vakaları ve kamu desteğinin yetersizliği nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

Öte yandan, İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi. EasyJet’in eylül ayı sonu itibarıyla yıllık 1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi. Şirketin hisseleri bugün yüzde 2 değer kaybetti.

Bu arada, İspanyol BBVA bankasının Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri dün yüzde 16 değer kazancının ardından bugün yüzde 4 düşüş gösterdi.