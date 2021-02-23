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23.02.2021 - 20:57 | | AA

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, ABD ve Asya piyasalarında yatırımcıların temkinli pozisyon almasının etkisiyle karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

 

Teknoloji şirketleri yüzde 1,8 değer kaybederken bankacılık hisseleri yüzde 0,2 değer kazandı.

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin vergilendirme öncesi toplam gelirinin 2020 yılında yüzde 34 azalarak 8,78 milyar sterline gerilediği açıklamasının ardından bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 22 Şubat'ta ülkenin karantinadan çıkış planını açıklamasının etkileri haftanın ikinci işlem gününde şirket hisseleri üzerinde görüldü.

Uçak motoru üreticisi Rolls-Royce hisseleri yüzde 5,4 ve İspanyol turizm enformasyon teknolojisi şirketi Amadeus hisseleri yüzde 6,5 değer kazandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 azalarak 411,32 puan seviyesine geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22’lik artışla 5.779,84 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 6.625,94 puana yükseldi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 değer kaybederek 13.864,81 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 azalarak 22.939,38 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,0001’lik düşüşle 1,214 seviyelerinden işlem gördü.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
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