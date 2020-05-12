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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları karışık seyirle kapattı
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    12.05.2020 - 20:12 | | AA

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapattı

    Avrupa borsaları, covid-19'da ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin arasındaki artan gerilim ve borç yükünün oluşturduğu tedirginliğin etkisiyle günü karışık seyirde tamamladı.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapattı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 azalarak 340,57 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.472,5 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,05 düşüşle 10,819,5 seviyesinden kapattı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 değer kazanarak 17.559,32 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,93’lük artışla 5.994,77 seviyesinden tamamladı.

    Telekom şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 2,6 değer kazanırken, eğlence sektörü şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 1 düşüş görüldü.

    Analistler, yatırımcıların dikkatlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticarete ve Kovid-19’un kaynağına yönelik artan gerilimler ile karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelerde olduğunu belirterek, salgının ekonomik etkilerini ortaya koyan makroekonomik veriler ve borç yükünün oluşturduğu tedirginliğin etkisiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,086 seviyelerinde işlem gördü.

    Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu. Son 24 saatte 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 98 bin 889 oldu.
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