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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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    03.06.2020 - 10:47 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle açıldı

    Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 363 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 artarak 12.147 puanda seyrediyor.

    Avrupa borsaları yükselişle açıldı

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.275 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.467 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 4.914 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 artışla 19.239 puan oldu.

    Avro/dolar yüzde 0,5 kazançla 1,1220, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 yükselişle 1,2600 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ekonomilerin yeniden açılması ve makroekonomik verilerdeki toparlanmanın etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

    Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin çok üzerinde arttığını aktaran analistler, gün içerisinde ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI ile Avrupa'da işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

    Türk kaya yazıtlarını ve kaya mezarlarını defineciler talan ettiSAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde bulunan Runik Türk Kaya Yazıt ve Tamga'ları ile Kaya Mezarları'na defineciler dadandı. Kaya mezarlarında altın aramak için kazı yapan defineciler, tarihi alanı da talan etti.
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