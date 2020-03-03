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    03.03.2020 - 20:33 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesiyle günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 yükselerek, 381,13 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 artarak 5.393,17 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kazanarak, 21.748,20 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,08 yükselişle 11.985,39 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95'lik artışla 6.718,20 seviyesinden kapandı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,116 seviyelerinde işlem gördü.

      Hatay'daki ABD heyetinden açıklamaABD'li yetkililer, Türk askerinin Suriye'deki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve NATO'dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini bildirdi.
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