Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, dün ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesi ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğine ilişkin beklentiler dolayısıyla, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 yükselerek, 385,74 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 artarak 5.464,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,91 değer kazanarak, 21.946,03 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,19 yükselişle 12.127,69 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45’lik artışla 6.815,59 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.08 itibarıyla yüzde 0,004’lük düşüşle 1,1113 seviyelerinde işlem gördü.