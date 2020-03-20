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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    20.03.2020 - 20:46 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,82 artışla 293,04 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 5.190,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,7 değer kazanarak 8.928,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,01'lik artışla 4.048,8 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71'lik yükselişle 15.731,85 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,069 seviyelerinden işlem görüyor.

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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