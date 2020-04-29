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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    29.04.2020 - 19:29 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,75 artışla 347,06 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,63 artarak 6.115,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,89 değer kazanarak 11.107,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,22'lik artışla 4.671,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,21'lik yükselişle 18.067,29 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 1,085 seviyelerinden işlem görüyor.

    Gösteri jetleri sağlık çalışanları için havalandıBlue Angels jetleri, New York semalarında yaptıkları gösteri uçuşuyla, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.
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